Путин рассчитывает, что США забудут об Украине — ЦРУ

21 июля, 23:54
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что США забудут об Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет The Gardian.

«Взгляд Путина на американцев заключается в том, что мы всегда страдаем от синдрома дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав», — сказал Бернс.

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Он добавил, что в последнее время Путин полагается на все меньший круг советников.

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«Он непрестанно подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов», — добавил Бернс.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин ЦРУ Россия-США Война в Украине Война России против Украины

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