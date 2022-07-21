Путин рассчитывает, что США забудут об Украине — ЦРУ
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин считает, что США забудут об Украине.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет The Gardian.
«Взгляд Путина на американцев заключается в том, что мы всегда страдаем от синдрома дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав», — сказал Бернс.
Он добавил, что в последнее время Путин полагается на все меньший круг советников.
«Он непрестанно подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов», — добавил Бернс.
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