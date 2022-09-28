Путин после мобилизации задумал бросить войска на Харьков и Одессу — Bloomberg 28 сентября, 08:17 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников и источники, близких к Кремлю.

Источники агентства в Кремле убеждены, что после объявленной мобилизации Россия сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и захватить несколько крупных городов, среди которых Харьков и Одесса.

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Собеседники Bloomberg считают, что это оставит от Украины лишь часть довоенной территории.

И хотя план выглядит чересчур амбициозным, российские чиновники полагают, что их армия сможет бороться с Украиной до упора, а Кремль в конечном итоге добьется соглашения, которое закрепит хотя бы часть завоеваний, пишет агентство.

При этом Bloomberg подчеркивает, что маловероятно, что 300 тысяч плохо обученных и немотивированных мобилизованных солдат смогут изменить ситуацию на поле боя.

Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины.

При этом Путин все еще рассчитывает на газовый шантаж и ядерные угрозы.

Также агентство пишет, что в пятницу диктатор намерен обратиться к Федеральному собранию, после чего «оформить» аннексию оккупированных украинских областей, где накануне с предсказуемыми результатами завершились «референдумы».