«Язык чекисту не нужен для разговоров». Путин на параде сделал шаг назад и усыпил бдительность — немецкий журналист 9 мая, 23:53 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Речь российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве вполне вероятно была уловкой чекиста и ей верить не стоит, рассказал в эфире Радио НВ Борис Райтшустер, журналист, автор книги Путинократия.

«Он когда-то говорил, что чекист имеет язык не для того, чтобы выразить, что он думает, а для того чтобы скрывать, что он думает. Там конечно опять было сплошное вранье. Он раньше говорил, что Украину хочет от фашистов освободить, потом что Украина должна была нападать, а теперь оказывается — совсем другие цели были», — сказал Райтшустер.

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По словам журналиста, Путин врал как всегда и он понял уже, что что-то идет не так.

«Я боялся, что будет больше воинственности, что будет полная мобилизация и „пойдем до окончательной победы“. Но может он понял, что как-то надо выходить, но я не уверен, что это 100%». Он не говорил, что уже всю Украину «освободить» и вдруг там только Восточная Украина, то есть, это все-таки вербально шаг назад, но надо учитывать, что Путин чекист — это опять может быть очередной обман. Может он бдительность хочет-как «притупить», это надо всегда учитывать. Скорее всего, он готовит путь отступления, но не значит, что будет идти по этому пути", — резюмировал он.

Выступая на параде в Москве по случаю 9 мая, российский диктатор Владимир Путин ограничился короткой речью, в которой повторил пропагандистские клише о вторжении в Украину. При этом он не объявил мобилизацию в РФ и не упомянул слов «война», «Украина» и даже «спецоперация».



НВ собрал мнения мировых СМИ, западных журналистов и аналитиков, а также украинских лидеров мнений о том, что означала речь Путина на Красной площади в ходе празднования «Дня победы».



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