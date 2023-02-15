Путин готовится к длительной войне, но его элиты не верят в победу — Reuters

15 февраля, 12:22
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к длительной и изнурительной войне против Украины. Однако представители российской элиты убеждены, что он обрек РФ на бессмысленное растрачивание жизней и ресурсов, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Путин рассматривает войну «как переломный момент» и возможность «проучить» США, возродить Россию после распада СССР.

По словам одного из источников издания, надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными.

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«Впереди будет еще сложнее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких отвоеванных территорий», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

По его мнению, многие представители элиты разделяют его точку зрения, хотя публичное заявление об этом повлечет за собой быструю расплату.

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В то же время, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. Поэтому ему не стоит бояться президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года.

«Путин останется у власти до конца, если только он не умрет или не произойдет переворот, а ни то, ни другое сейчас не выглядит вероятным», — сказал один высокопоставленный западный дипломат.

Однако все стратегические и экономические последствия войны могут еще некоторое время давать о себе знать.

«Я не верю ни в крупное наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром», — сказал высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

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По его словам, Россия находится в невыгодном положении как с точки зрения военных технологий, так и мотивации, но война все равно будет продолжаться «очень долго».

В то же время некоторые представители российской элиты не согласны с этим и говорят, что проиграет не Россия, а Запад.

«Президент считает, что он может победить в Украине. Он, конечно, не может проиграть войну. Победа будет за нами», — сказал высокопоставленный собеседник агентства.

https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Владимир Путин Война России против Украины

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