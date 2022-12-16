Путин готовится к долгой войне и планирует новые наступления — Столтенберг 16 декабря, 21:19 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что российский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне и новым попыткам наступлений.

В интервью для AFP генсек призвал не недооценивать Россию, поскольку она планирует затяжную войну.

«Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в этой войне и начинать новые наступления», — сказал Столтенберг.

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Он предупредил, что нет признаков того, что диктатор «отказался от своей цели контролировать Украину». Генсек отметил, что Россия мобилизуют больше сил и готова понести большие потери, а также пытается получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов.

По мнению Столенберга, скорее всего, война России против Украины закончится за столом переговоров, как и большинство войн.

При этом генсек подчеркнул, что любое решение должно обеспечить «победу Украины как суверенного, независимого государства».

«Самый быстрый способ добиться этого — оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли», — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.