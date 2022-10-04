Путин может провести ядерные испытания возле границы Украины — The Times
Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)
Кремлевский диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины, сообщает The Times.
Издание отмечает, что о возможных ядерных испытаниях РФ НАТО предупредило своих членов.
Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.
Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.
Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением минобороны России и «отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку».
Однако аналитики предполагают, что если Путин решится применить ядерное оружие, то, скорее всего, он сделает это в Черном море. Эксперты считают такую "демонстрацию" вероятной, но при этом не исключают применения Россией тактического ядерного оружия против Украины.
Однако применения ядерного оружия против Украины несет риски и для РФ, поскольку, ракета может дать осечку и упасть рядом с российским городом.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».
По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.