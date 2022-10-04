Путин может провести ядерные испытания возле границы Украины — The Times 4 октября, 11:27 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины, сообщает The Times.

Издание отмечает, что о возможных ядерных испытаниях РФ НАТО предупредило своих членов.

Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

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Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.

Фото: Telegram-канал Rybar

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением минобороны России и «отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку».

Однако аналитики предполагают, что если Путин решится применить ядерное оружие, то, скорее всего, он сделает это в Черном море. Эксперты считают такую ​​"демонстрацию" вероятной, но при этом не исключают применения Россией тактического ядерного оружия против Украины.



Однако применения ядерного оружия против Украины несет риски и для РФ, поскольку, ракета может дать осечку и упасть рядом с российским городом.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.