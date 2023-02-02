«Очень жесткое наступление». Путин, вероятно, хочет окружить Украину, атаковать могут с двух или трех направлений — польский премьер 2 февраля, 14:24 Матеуш Моравецкий (Фото:www.facebook.com/MorawieckiPL)

На фоне сообщений о возможном новом наступлении российских оккупантов на Украину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, вероятно, диктатор Владимир Путин планирует окружить Украину, атаковать могут с двух или трех направлений.

«Я думаю, что это план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, нового главнокомандующего российской армией, окружить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений», — сказал он в интервью Bild.

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По мнению Моравецкого, украинцы не могут исключить атаки с белорусской стороны для окружения Киева с запада.

По словам премьера, новое наступление будет в марте-апреле, поскольку из-за теплой зимы почва не подходящая для тяжелых танков.

«Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления», — сказал он.



Моравецкий заявил, что наступление будет жесткое.

«По всей имеющейся у меня информации из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление…» — сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что Путин не только ненавидит Украину, но и хочет еще раз показать в России, что он «долгосрочный игрок, который никогда не сдается».

Премьер добавил, что у агрессора ресурсы «действительно велики», а Путин призвал и мобилизовал много новых солдат — от 200 до 250 тысяч.

«У него много боеприпасов, много оружия и много людей», — сказал Моравецкий.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.



Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.