«Очень жесткое наступление». Путин, вероятно, хочет окружить Украину, атаковать могут с двух или трех направлений — польский премьер

2 февраля, 14:24
Поделиться:
Матеуш Моравецкий (Фото:www.facebook.com/MorawieckiPL)

Матеуш Моравецкий (Фото:www.facebook.com/MorawieckiPL)

На фоне сообщений о возможном новом наступлении российских оккупантов на Украину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, вероятно, диктатор Владимир Путин планирует окружить Украину, атаковать могут с двух или трех направлений.

«Я думаю, что это план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, нового главнокомандующего российской армией, окружить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений», — сказал он в интервью Bild.

Видео дня

По мнению Моравецкого, украинцы не могут исключить атаки с белорусской стороны для окружения Киева с запада.

По словам премьера, новое наступление будет в марте-апреле, поскольку из-за теплой зимы почва не подходящая для тяжелых танков.

«Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления», — сказал он.

Моравецкий заявил, что наступление будет жесткое.

«По всей имеющейся у меня информации из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление…» — сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что Путин не только ненавидит Украину, но и хочет еще раз показать в России, что он «долгосрочный игрок, который никогда не сдается».

Премьер добавил, что у агрессора ресурсы «действительно велики», а Путин призвал и мобилизовал много новых солдат — от 200 до 250 тысяч.

«У него много боеприпасов, много оружия и много людей», — сказал Моравецкий.

Читайте также:

Не святая троица. Бизнесмен Юрий Ковальчук (слева) вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым (справа) и с секретарем совбеза РФ Николай Патрушев вместе убедили Владимира Путина начать войну (Фото:Коллаж NV) Они нашептали войну. Кто те трое, которые убедили Путина напасть на Украину в феврале 2022-го, — разбор NV

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.

https://www.youtube.com/watch?v=erw5xUiu-Ls&t=919s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Матеуш Моравецкий Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X