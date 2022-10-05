СМИ сообщили, что Путин готовит обращение к россиянам из-за изменения статуса «военной операции»: Кремль опроверг 5 октября, 13:13 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит обращение к россиянам из-за изменения статуса «специальной военной операции», сообщило издание Readovka со ссылкой на источники в Кремле.



После появления этой информации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин сегодня не планирует обращения к россиянам, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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О возможности переформатировании «специальной военной операции» в «контртеррористическую» Песков сказал: «Это прерогатива верховного главнокомандующего, решений не принималось».

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что в оккупированном Крыму из-за возросшего уровня террористических угроз нужно «немедленно устранить пробелы в безопасности».

Марионетка Кремля Сергей Аксенов ранее высказывался с предположением, что после объявления об аннексии украинских областей там будет проводиться «контртеррористическая операция».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.