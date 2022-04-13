«Попытается сделать еще один рывок». Путин использовал информацию, которая ему нравилась, а теперь принял взвешенное решение — Ходорковский 13 апреля, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что у диктатора Владимира Путина был доступ к разносторонней информации во время подготовки войны в Украине, но доверял он той, которая ему нравилась.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Путин, без всякого сомнения, имел доступ к любой информации. Вопрос в том, какой информации он верил, а какой не верил. Конечно, он верил той информации, которая ему нравилась. А сказать ему, что он заблуждается, было некому. Те люди, которые были готовы ему говорить, что он заблуждается, за 20 лет беспрерывного пребывания у власти его окружение покинули», — рассказал политик в эфире Радио НВ.

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Но теперь, увидев сопротивление украинцев, диктатор мог принять более взвешенные решения и попытается сделать еще один рывок в бою, продолжил Ходорковский:

«Сейчас он имеет, конечно, гораздо более обширное представление, потому что он лоб расшиб об украинскую действительность, действительность российско-украинской войны. Поэтому он мог принять более взвешенные решения о продолжении [вторжения]. Судя по его вчерашнему выступлению, он будет пытаться сделать еще один рывок. Боюсь, что <...> Украине придется этот рывок или попытку рывка выдержать именно на поле боя. Дипломатических вариантов пока нет».

СМИ сообщают, что в РФ начались чистки в рядах ФСБ, чья разведка предоставляла Кремлю недостоверные данные о ситуации в Украине, следствием чего стал полнейший провал первоочередного путинского плана — блицкрига.

Также диктатор пытается перестроить систему командования наступательными операциями на украинской земле.

Путин назначил генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине. Но это не исправит «стратегический провал» Кремля, сообщают в Белом доме.

В Министерстве обороны не исключают, что Россия вновь попытается захватить всю Украину. Однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели — захватить юг и восток страны.

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