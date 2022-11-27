Вместо Украины. Путин готовил нападение на Японию, но передумал — Newsweek 27 ноября, 17:40 Источники Newsweek утверждают, что Путин планировал совершить нападение на Японию (Фото:Пресс-служба Кремля)

Россия готовила нападение на Японию летом 2021 года — за несколько месяцев до того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на информатора в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ).

В распоряжении издания оказались электронные письма, которые человек с псевдонимом Ветер перемен, сотрудничавший с ФСБ, присылал российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину.



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По этой информации, в августе 2021 года Россия «достаточно серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией».



Агент ФСБ, на которого ссылается издание, предположил, что Россия решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев после этого.

«Уверенность в том, что страны [Россия и Япония] войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина — сценарий особо не изменился», — цитирует издание фрагмент из письма.



По данным информатора, предшествовать агрессии РФ против Японии должна была соответствующая работа пропагандистов. Они должны были разжечь ненависть к японцам, как к «нацистам» и «фашистам». Но в результате эта тактика была применена в отношении украинцев.



Издание подчеркивает, что конфликт собирались разжигать на основе территориального спора за южные Курильские острова, оккупированные РФ.

Российское общество даже готовили к этому конфликту, говорится в статье. Для этого именно в августе 2021 года, на который планировалось нападение на Японию, ФСБ опубликовала данные о том, что в период Второй мировой войны японцы якобы пытали граждан СССР.

Сначала эта информация в информпространстве затерялась, но кремлевская пропаганда за считанные дни начала «раздувать» эту тему, отмечает источник издания. Однако уже осенью об этом забыли.

Подконтрольные Кремлю СМИ, в том числе одно из крупнейших российских «информагентств» РИА Новости, в период с 16 по 20 августа 2021 года опубликовали целый ряд материалов о рассекреченных ФСБ архивах в отношении якобы японских преступлений.

Там упоминается «бактериологическое оружие» и «эксперименты над людьми».



«Они как бы поменяли Японию на Украину», — говорит источник издания.

Информатор назвал точные позиции российских вертолетов, ожидавших сигнала для атаки на Японию. По его словам, «война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства».

