Путин готов принять потери в 300 тыс. солдат — NYT со ссылкой на страну-члена НАТО 17 декабря, 19:05 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Люди, знакомые с российским диктатором Владимиром Путиным, утверждают, что он готов жертвовать большим количеством своих солдат и ресурсов ради победы над Украиной. Об этом сообщает NYT.

«Во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не сдастся», — говорится в сообщении.



Видео дня

Кроме того, по данным издания, один из членов НАТО предупредил союзников, что Путин готов смириться с гибелью или ранением до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его вероятные потери на данный момент.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 97 690 своих военных.



Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что по состоянию на первую декаду ноября Россия мобилизовала на войну против Украины 270 тысяч человек из 300 тысяч запланированных.

