Путин готов нажать кнопку. Почему РФ способна пойти на обмен ядерными ударами с Западом — Пионтковский 18 июля, 16:48 Андрей Пионтковский убежден, что Владимиру Путину наплевать на гибель десятков или сотен тысяч российских граждан (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский объяснил, почему Россия способна пойти на обмен ядерными ударами с Западом.

В интервью BBC Украина он отметил, что ядерный шантаж является одним из основных инструментов политического давления российского диктатора Владимира Путина.

«Он готов пойти на ядерный обмен ударами, который будет неизбежен. Россия получит ответные удары, будут огромные потери для российского населения. Путин и Патрушев разработали ядерную стратегию. Их стратегия — деэскалация путем ядерной эскалации. Они понимают, что российская армия уступает конвенционному уровню Запада. Мы сейчас это видим на поле боя. Да, собственно, Россия и уступает Западу во всем: в экономике, технологиях. Однако у РФ есть одно-единственное преимущество — это готовность использовать ядерное оружие», — пояснил Пионтковский.

Видео дня

Политолог добавил, что Запад, в отличие от РФ, не готов использовать ядерное оружие, потому что это повлечет за собой гибель сотен тысяч людей и в России, и на Западе, а российскому диктатору «плевать, что в случае ответного удара погибнут десятки или сотни тысяч российских граждан».

«Для Путина население — это инструмент его великой битвы с „проклятым Западом“», — констатировал Пионтковский.

Ранее офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде заявлял, что Украина должна освободить Крым и Донбасс так, чтобы не получить ответный тактический ядерный удар от РФ.

А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждал, что НАТО может снести российские войска, но после этого последует ядерный конфликт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.