Главный раввин Украины прокомментировал оскорбление Путина в адрес Зеленского 22 июня, 14:29 За 23 года правления Путина он выгнал из России 16 раввинов, тогда как из Украины за 33 года не выгнали ни одного, напомнил Яков дов Блайх (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Главный раввин Украины Яков дов Блайх в интервью Radio NV прокомментировал оскорбление российского диктатора Владимира Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

16 июня Путин, прикрываясь неназванными «друзьями», назвал президента Украины «позором еврейского народа».

«Мне кажется, как только он это сказал, всему миру это было понятно. Что можно сказать? Понимаете, Путин работает в России, там он является диктатором, контролирует все пространство СМИ. И россияне слушают только то, что он желает, чтобы они слушали. Поэтому нам очень трудно. Мы можем сделать и заявления, и разъяснения, и протесты, было очень много протестов от еврейской общины. Но мне кажется, что самая важная публика это не слушает. Потому что они в России, там, где есть диктатура, у них нет возможности слушать правду, истину, то, что есть», — сказал Яков дов Блайх Radio NV.

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Главный раввин Украины отметил, что за 23 года правления Путина он выгнал из России 16 раввинов, тогда как из Украины « за 33 года, что я работаю здесь, никогда ни одного раввина не выгнали».

В ответ Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в комментарии NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин распространяет нелепую ложь о Холокосте, и его следует классифицировать как «отрицателя Холокоста».

Руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин Моше Реувен Асман после заявления российского диктатора подчеркнул, что он гордится Зеленским.

Он добавил, что в Украине нет неонацистов. «В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину», — отметил Моше Асман.

Также в защиту Зеленского высказался известный украинский олигарх Виктор Пинчук.

«Сегодня рашистский диктатор назвал Президента нашего государства „позором еврейского народа“. Я — гражданин Украины, я — еврей, и уже несколько лет, общаясь с евреями со всего мира, слышу исключительно положительные отзывы о Владимире Зеленском», — заявил он.

Пинчук обратил внимание, что избрание еврея президентом ярко демонстрирует «фундаментальную разницу между свободной, демократической Украиной и антисемитской рашистской империей».