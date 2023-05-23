«G8 в новом варианте». С гериатрическим персонажем в Кремле никто говорить не хочет — Корсунский о крутом развитии событий на саммите G7

23 мая, 17:58
NV Премиум
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Посол Украины в Японии Сергей Корсунский (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Автор: Богдан Амосов

Саммит Большой семерки (G7) впервые состоялся при участии лидера украинского государства — президента Владимира Зеленского.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский называет мероприятие своеобразным партнерством G8 в новом варианте, пусть пока и в эпизодическом.

В то же время, говорит дипломат, «гериатрический персонаж в Кремле», имея в виду диктатора Владимира Путина, провел саммит G1. Посол убежден: он потерял контроль над собой, над ситуацией и его ждет один конец. Никто больше с ним говорить ни о чем не хочет, уверяет он.

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В интервью Radio NV Корсунский рассказал, как прошел саммит в Хиросиме и на что еще способна Япония, Силы самообороны которой впервые передают 100 автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Теги:   США Бразилия Китай Япония Интервью NV Большая семерка Посол Джо Байден Индия Хиросима G7 Владимир Зеленский Саммит G7 Сергей Корсунский Радио NV Война России против Украины Луиз Інасио Лула да Силва

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