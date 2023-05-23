«G8 в новом варианте». С гериатрическим персонажем в Кремле никто говорить не хочет — Корсунский о крутом развитии событий на саммите G7 23 мая, 17:58 NV Премиум Посол Украины в Японии Сергей Корсунский (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Саммит Большой семерки (G7) впервые состоялся при участии лидера украинского государства — президента Владимира Зеленского.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский называет мероприятие своеобразным партнерством G8 в новом варианте, пусть пока и в эпизодическом.

В то же время, говорит дипломат, «гериатрический персонаж в Кремле», имея в виду диктатора Владимира Путина, провел саммит G1. Посол убежден: он потерял контроль над собой, над ситуацией и его ждет один конец. Никто больше с ним говорить ни о чем не хочет, уверяет он.

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В интервью Radio NV Корсунский рассказал, как прошел саммит в Хиросиме и на что еще способна Япония, Силы самообороны которой впервые передают 100 автомобилей для Вооруженных сил Украины.