«Путин не может дать заднюю». Роман Бессмертный — о фундаментальном просчете кремлевского фюрера и о том, что парализует его режим. Интервью 9 сентября, 12:28 Эксклюзив НВ Дипломат Роман Бессмертный (Фото:Роман Бессмертный / Facebook)

Кремль не может отказаться от ведения войны, но армии оккупантов необходима оперативная пауза, чтобы накопить силы и продолжать реализовывать свои планы, убежден Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, какой фундаментальный просчет «кремлевского фюрера» Владимира Путина, почему не стоит идти с ним на переговоры и какие действия Украины «парализуют» режим диктатора.

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— Есть информация от Института изучения войны о том, что Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС и создать некий процесс, аналогичный Минским соглашениям. Это уже не единственный случай, когда дипломаты и аналитики отмечают, что Кремль пытается каждый раз таким образом действовать: использовать все международные площадки для того, чтобы запустить аналог Минских соглашений, дабы на нас возложить еще какие-то обязанности, и заморозить ситуацию на фронтах. Стало быть, целью Путина является заморозить ситуацию с целью выиграть время для накопления сил?

— Вы очень четко объединили эти два момента, а последними словами просто попали в десятку. Путину, Кремлю нужна тактическая пауза, как ее называют военные с точки зрения оценки ситуации на фронте. Российская сторона, армия в частности, испытывает колоссальную проблему в живой силе, технике, боеприпасах и так далее. А мудрые действия украинских военных привели к тому, что фактически российская сторона во всех составляющих понесла колоссальные потери в последние два месяца.

Кремль не может отказаться от ведения войны в силу того, что создана ситуация, при которой заднюю давать невозможно. Такой шаг будет однозначно отрицательно воспринят раскрученной информационной машиной и зомбированным российским обществом. Отсюда главная цель любых маневров ситуации — это получить паузу, накопить силы и продолжать войну.

Здесь проблема не в том, чтобы возложить еще какие-либо обязательства на Украину. Нет. Главная цель кремлевского фюрера — накопить силы и продолжать войну.

Поэтому Кремль (и это заметно) цепляется то за зерновые поставки Украиной в государства, испытывающие колоссальные проблемы с продовольствием, то за ситуацию на Запорожской атомной станции, то за ситуацию в Сирии. Она присутствует здесь тоже, потому что как только необходимо говорить о паузе, Кремль сразу же включает участие президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, пребывающего в довольно сложные ситуации. Да еще, будучи очень амбициозным человеком, обладая своим видением будущего, он охотно приобщается к этому процессу. И Сирия способствует Кремлю в этой проблематике.

Я уже не говорю о том, что эти спорадические инициативы Кремля по поводу собраний Совета безопасности [ООН], одно из которых уже состоялось по ситуации на Запорожской атомной станции, а сейчас созывается второе — это все механизмы любым способом усадить Киев за стол переговоров.

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