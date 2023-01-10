Путин по-настоящему всерьез еще не требовал участия Беларуси в войне — белорусский политолог 10 января, 15:12 Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске, 19 декабря (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский политолог и журналист Артем Шрайбман в интервью Радио NV выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин по-настоящему всерьез еще не требовал участия Беларуси в войне.

«Я не уверен, что это (непосредственное участие белорусских военных во вторжении в Украину — ред.) неизбежно. Думаю, что определенный ресурс лавирования Лукашенко есть. Просто важно понимать: мы пока не находились в точке, когда Путин по-настоящему серьезно этого требовал. Мы не видели применения всего российского арсенала прессинга к Беларуси», - сказал Шрайбман Радио NV.

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Он добавил, что сейчас идет обратный процесс — Россия ежемесячно вознаграждает Беларусь экономически «какими-то новыми подачками».

«Газ, трехлетняя цена; нефть даже дешевле, чем была раньше; новые кредиты, рассрочка кредитов и тому подобное », – перечислил политолог экономические уступки России Лукашенко.

Шрайбман подытожил, что «мы пока не в той точке, чтобы проверить, у кого больше ресурса: у Лукашенко не втянуться или у Путина его втянуть».

8 января соратник Тихановской Павел Латушко заявил, что диктатор Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент.

Он отметил, что диктатор ожидает отмашки от своего соратника Владимира Путина и присоединится напрямую к войне против Украины.

Латушко также сообщил, что многим работникам МВД в Беларуси приказали сдать свои паспорта.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют передвижения техники и личного состава врага у границы.