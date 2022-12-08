Двойник Гитлера. «Сухопутный коридор в Крым», о котором снова вспомнил Путин, делает его похожим на лидера нацистов — Портников 8 декабря, 15:03 Российский диктатор Владимир Путин на Крымском мосту, 5 декабря (Фото:Sputnik/Pool via REUTERS)

Он напомнил, что во время своей последней поездки в оккупированный Крым Владимир Путин сказал вице-премьеру России Марату Хуснуллину, что России нужно обеспечить «надежное сообщение с Крымом по суше».

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По словам Портникова, это заявление не свидетельствует о том, что российский диктатор понял важность сухопутного сообщения с Крымом только сейчас — ведь сразу после оккупации полуострова «Россия начала „спецоперацию“ на востоке страны (Украины — ред.)».

«Но тогда Кремль надеялся, что фактически парализованное после бегства Виктора Януковича и других высокопоставленных украинских чиновников Украинское государство не сможет оказать серьезного сопротивления и удастся отделаться, так сказать, „малой кровью“ и небольшими ресурсами», — предположил журналист.

Он подчеркнул, что после провала первоначального плана получить этот коридор силами «восставших донецких шахтеров» и «патриотов-добровольцев» из России, идея не была забыта.

«И в этом смысле „крымский коридор“ Путина, думаю, вполне можно сравнить с „данцигским коридором“ Гитлера. О претензиях нацистской Германии на Данциг, который с 1920 года имел особый статус вольного города, вспоминают гораздо реже, чем об аншлюсе Австрии или расчленении Чехословакии накануне Второй мировой войны. И все же начиналась Вторая мировая именно там. Гитлер выступал за изменение статуса города, отделенного от территории Германии территорией Польши — и, разумеется, за предоставление Германии права сухопутного и морского транзита через эту территорию. Отказ польского правительства от выполнения требований Рейха считается одним из главных поводов для развязывания Гитлером Второй Мировой войны», — отметил Портников.

Однако Гитлеру в итоге оказался нужен не «коридор», а «жизненное пространство» для немцев — контроль над большей частью Европы.

«Для российского президента „жизненное пространство“ — это постсоветское пространство», — считает журналист.

По его словам, аннексия Крыма только помогла создавать новые поводы для агрессии и уничтожения «искусственного государства», которым российский президент считает Украину.

Портников напомнил, что Гитлер и Сталин в 1939 году называли «искусственным государством» Польшу.

«31 октября 1939 года председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов на сессии Верховного Совета СССР назвал Польшу „уродливым детищем Версальского договора“, подчеркнув, что „оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем — Красной Армии, чтобы“ от Польского государства „ничего не осталось“», — отметил журналист.

Он обратил внимание на парадокс: Сталин и Молотов оправдывали свой союз с нацистами тем, что «освобождали» украинское и белорусское население и добивались их объединения с народами Советской Украины и Беларуси, а Путин через 80 лет заявил, что «Украина, складывалась как искусственное государство».

Таким образом он фактически повторил по отношению к Украине определение, которое Гитлер, Сталин и Молотов использовали по отношению к Польше, констатировал Портников.

«И не нужно сомневаться: стремление завоевать коридор в данном случае — всего лишь повод доказать эту „искусственность“ с помощью грубой силы», — добавил журналист.

В апреле в России заявляли, что во время «второй фазы» войны против Украины планируют полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.