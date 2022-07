Доживет ли Путин до 70? О чем говорит новый виток слухов насчет здоровья диктатора 22 июля, 19:14 Сюжет 69-летний Путин напоминает Брежнева в том же возрасте, отмечают журналисты (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

22 июля российский оппозиционер Гарри Каспаров предположил, что Владимир Путин может объявить о «победе» в войне с Украиной в день своего 70-летия, 7 октября. При этом в последние дни обострилось внимание СМИ к состоянию здоровья кремлевского тирана. Его поездка в Иран обнажила проблемы с физическим состоянием, а ряд специалистов указал на заметные симптомы психического расстройства.

НВ собрал противоречивые суждения политиков и экспертов относительно здоровья Путина и провел аналогию с ситуацией, в которой в том же возрасте оказался один из его предшественников, Леонид Брежнев.

« 44 — не 70»

Войну против Украины, которая радикально меняет мировой порядок, главарь кремлевского режима Владимир Путин начал в 69 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,7 года.

На фактор состояния здоровья главного врага регулярно обращают внимание украинские руководители. Так, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором опроверг вброс российских хакеров о том, что он госпитализирован. «Плохая новость для всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым людям: 44 — это не 70», — сказал Зеленский, намекая на свой возраст и возраст Путина.

В мае глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что Путин «серьезно болен» раком и в России уже происходит переворот с целью его свержения. Секретарь СНБО Алексей Данилов в июне также указал на слабое здоровье диктатора: «Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы, судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

Впрочем, на этой неделе прозвучали заявления западных разведок, которые диссонировали с прогнозами украинских чиновников.

У Центрального разведывательного управления США нет никаких доказательств того, что Путин психически или физически болен, сказал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, ходит много слухов о здоровье президента России, и, «насколько мы можем судить, он слишком здоров».

Глава британской MI6 Ричард Мур на вопрос, знает ли он о состоянии российского президента, ответил: «Нет никаких доказательств того, что Путин серьезно болен».

Российские спикеры (пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров) неизменно твердили, что со здоровьем их «шефа» все в порядке.

Рак, паркинсонизм, инсульт? Или ипохондрия?

Весной западные СМИ (в первую очередь таблоиды The Sun, Daily Mail, New York Post и New Lines Magazine) часто писали о вероятных неизлечимых болезнях Путина. В публикациях российскому диктатору приписывали целый ряд онкологических заболеваний, среди которых рак щитовидной железы, кишечника и крови, а также болезнь Паркинсона.

Косвенно наличие онкологии подтверждал меняющийся объем лица диктатора: отек то появлялся, то исчезал. Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ предположила, что это может быть побочным эффектом при приеме высокой дозы стероидов.

На симптомы паркинсонизма указывал тремор правой руки, который Путин пытался скрывать. Щебет полагает, что подобное дрожание конечностей и «непослушание» одной стороны тела также может быть последствием рака или инсульта.

19 июля Путин посетил Каспийский саммит в Иране. Видео оттуда вызвало новый поток слухов о его состоянии здоровья. Он неловко спрыгнул со ступеньки трапа в аэропорту, хромал, а правая рука, казалось, отказывается двигаться.

«Хромота сама по себе может быть вызвана множеством факторов, но сочетание повреждений ноги и руки является красноречивым признаком физического нарушения», — сказал The Sun эксперт по языку тела из Техасского технологического университета профессор Эрик Бьюси. Он обратил внимание на то, что церемония встречи Путина в аэропорту длилась всего несколько секунд, после чего он юркнул в лимузин. Не исключено, что это было срежиссировано, чтобы не показать публике помощь, которую оказывают пожилому диктатору при передвижении, сказал Бьюси.

Российское издание Проект в апреле обнародовало расследование о группе врачей, которые долгое время везде сопровождают главу кремлевского режима. Речь шла о хирурге-онкологе, эндокринологе, лоре и т. д. Периоды отсутствия Путина на публике совпадали с предполагаемыми датами медицинских процедур, в том числе хирургических вмешательств, говорил журналист Михаил Рубин.

В то же время другие эксперты полагают, что Путин физически здоров для своих лет, хотя уже давно не соответствует образу мачо, катающегося голышом на лошадях и забивающего по 15 шайб в хоккейных матчах. «Человеку практически 70 лет. Он может быть гиперздоровым и купаться в ванной с пантами оленя, но выглядит он по возрасту. Да, иногда он выглядит не очень хорошо. А кто из нас сейчас выглядит хорошо в ситуации, когда весь мир перевернулся на глазах?» — сказал в интервью Радио Свобода политобозреватель Андрей Колесников.

Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк, комментируя постоянное присутствие команды врачей возле Путина, сказал: «Я подозреваю, что он всего лишь ипохондрик, если честно».

Голова — предмет темный

В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с Путиным после начала агрессии РФ в Крыму и на Донбассе. Ее резюме было таково: собеседник потерял контакт с реальностью. Дипломатический эвфемизм означал, что Путин психически болен, отмечает психиатр Борис Херсонский. По его словам, после двух десятилетий во власти произошла профессиональная деформация по нарциссическому типу; кроме того, появилась зацикленность на объекте, вызывавшем подсознательный страх, — это Украина.

Физическое состояние и интеллект при такого рода заболеваниях могут оставаться удовлетворительными, но поведение становится иным. Правда, эксперты разошлись в классификации болезни.

Американский нейробиолог Джеймс Фэллон убежден, что Путин — так называемый первичный психопат. Расстройство его личности вызвано как генетическими факторами, так и травмами, перенесенными в детском и зрелом возрасте. «Психопаты — не чокнутые, у них нет психоза, но нет и рамок дозволенного. Они готовы пойти на все что угодно, лишь бы добиться своего. Сейчас вопрос стоит так: „Развязать ядерную войну — шаг, неприемлемый для всех. А какие есть альтернативы?“» — отметил Фэллон.

Украинский психолог Дмитрий Попов, напротив, считает Путина вторичным психопатом, или социопатом. По его оценке, у диктатора полностью отсутствует эмпатия, даже сочувствие к своей семье и народу; кроме того, заметно бредовое расстройство.

Врач-психиатр Роман Долинский в интервью НВ сказал, что у Путина микс эпилептоидных черт и черт антисоциального расстройства личности. Также есть вкрапления паранойяльного синдрома, считает Долинский. «Он вряд ли был у него с самого начала формирования личности, а скорее всего присоединился уже с возрастом. Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти», — напомнил психиатр.

Историческая аналогия

Слухи о здоровье Путина возникают из-за информационного вакуума, считает психиатр Херсонский: «Причина этих фантазий понятна. Ситуация в мире очень накалена, она должна как-то разрешиться. Наверное, мы не можем переоценить роль одного человека во всем, что творится сейчас. Боюсь, что этот человек внушает своим подчиненным страх, что ему никто не возражает, все решения принимает он».

Ситуация странная для ХХІ века, даже для такой закрытой страны как Россия, добавляет журналист Рубин. «Например, мы с вами прекрасно знали, что за врачи работают с Ельциным. Ельцину делали очередную операцию — его врачи выходили на камеру и говорили. Даже в целом было понятно, кто Брежнева лечил в свое время, хотя информация была куда закрытее. А про Путина мы понятия не имеем», — сказал он Настоящему времени.

По ряду признаков происходящее с Путиным напоминает как раз ситуацию со здоровьем Леонида Брежнева в том же возрасте. 69 лет генеральному секретарю ЦК КПСС исполнилось в декабре 1975 года. Четырьмя месяцами ранее в Хельсинки проходил первый саммит глав государств и правительств ОБСЕ, по итогам которого была подписана историческая декларация, закреплявшая принципы нерушимости границ, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела иностранных государств. Глава СССР Брежнев также поставил свою подпись под документом. Именно на конференции в столице Финляндии как ее непосредственные участники, так и сторонние наблюдатели замечали, что руководитель советского государства был весьма нездоров, писал в своей книге итальянский историк Джузеппе Боффа.

Брежнев на подписании Хельсинкской декларации, 1975 год / Фото: Kuva/ Foto / Pressfoton Etyk 1975

В середине 1976 года Брежнев перенес тяжелейший инфаркт, стал терять работоспособность, его речь становилась все менее внятной. Врач генсека Евгений Чазов отмечал в мемуарах, что Политбюро и КГБ озаботилось состоянием главы государства начиная с 69-летнего возраста, и оно становилось все более угрожающим. Так, спецслужбы пытались ограничить злоупотребление Брежневым снотворными средствами — таблетки тайно подменялись «пустышками», заполненными безвредным порошком.

Брежнев дожил почти до 76; его выступления на последних Пленумах ЦК присутствующие с трудом могли разобрать. Впрочем, коллеги Брежнева по Политбюро были не моложе. Тот период советской истории называют геронтократией — властью старцев. На смену ему пришел этап «трех пышных похорон», когда один за другим умерли три генсека.

Нынешняя «элита» Кремля напоминает ту, полагает российский политобозреватель Колесников.

«Возраст тех людей, которые нами управляют (малое политбюро, расширенное политбюро), — вокруг 70 лет или за 70. Сейчас, конечно, немножко другое отношение к этому возрасту, чем в 70—80-е годы, но, тем не менее, нынешнее политбюро входит в возраст брежневского политбюро, если сопоставить возраст начальников тех и этих лет. Эти люди затягивают следующее поколение, особенно молодое, которое в большей степени недовольно происходящим, в воронку отсутствия будущего. Этим через какое-то время, простите, станет все равно, даже если они просидят в своих креслах еще десять лет», — сказал он.

Американский телеканал CNN, комментируя 21 июля заявления ЦРУ о здоровье и политике Путина, подытожил: «Если история может служить ориентиром, скорее всего, Путин уже близок к тому, чтобы достичь брежневского предела».

