«Сейчас нам надо победить». Путин допустил катастрофическую ошибку, дружеские отношения с РФ невозможны — Вилкул 31 марта, 14:47 Цей матеріал також доступний українською Александр Вилкул (Фото:Скриншот с видео/Александр Вилкул/Facebook)

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в эфире Радио НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин развязал войну, после чего политический курс Украины уже не будет дружественным к РФ.

«Путин допустил катастрофическую ошибку. То, что он делает, на ментальном уровне заложит противостояние на поколения вперед. <...> Политика во время войны — это все от лукавого. Сейчас нам надо победить. Но я не верю, что возможны какие-то дружеские отношения [с Россией] в будущем», — считает Вилкул.

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Он также сообщил, что российские оккупанты были отброшены от Кривого Рога на 40 км, но обстрелы района продолжаются:

«Продолжает враг подло обстреливать издалека системами залпового огня Криворожский район и Зеленодольск. Постоянно прилетают их ракеты, в том числе запрещенные Женевской конвенцией кассетные ракеты с боеприпасами, которые взрываются на протяжении 40 часов. Но в целом периметр не только удерживается, но и идет освобождение сел Херсонской области».

Ранее Вилкул информировал, что 30 марта российские оккупанты обстреляли из Градов населенный пункт в Широковском районе Днепропетровской области, а также район Апостолово-Марянское.

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