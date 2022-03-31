«Сейчас нам надо победить». Путин допустил катастрофическую ошибку, дружеские отношения с РФ невозможны — Вилкул

31 марта, 14:47
Цей матеріал також доступний українською
Александр Вилкул (Фото:Скриншот с видео/Александр Вилкул/Facebook)

Александр Вилкул (Фото:Скриншот с видео/Александр Вилкул/Facebook)

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в эфире Радио НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин развязал войну, после чего политический курс Украины уже не будет дружественным к РФ.

«Путин допустил катастрофическую ошибку. То, что он делает, на ментальном уровне заложит противостояние на поколения вперед. <...> Политика во время войны — это все от лукавого. Сейчас нам надо победить. Но я не верю, что возможны какие-то дружеские отношения [с Россией] в будущем», — считает Вилкул.

Видео дня

Он также сообщил, что российские оккупанты были отброшены от Кривого Рога на 40 км, но обстрелы района продолжаются:

Читайте также:

56-летняя медсестра из Мариуполя возле разрушенного дома, где была ее квартира (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) 36-й день войны — главное. В Донецкой области РФ применила фосфорные бомбы, в Днепропетровской нанесла удар по воинской части, двое погибших

«Продолжает враг подло обстреливать издалека системами залпового огня Криворожский район и Зеленодольск. Постоянно прилетают их ракеты, в том числе запрещенные Женевской конвенцией кассетные ракеты с боеприпасами, которые взрываются на протяжении 40 часов. Но в целом периметр не только удерживается, но и идет освобождение сел Херсонской области».

Ранее Вилкул информировал, что 30 марта российские оккупанты обстреляли из Градов населенный пункт в Широковском районе Днепропетровской области, а также район Апостолово-Марянское.

https://www.youtube.com/watch?v=4kvJlqzPphg
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Днепропетровская область Кривой Рог Херсонская область Александр Вилкул Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X