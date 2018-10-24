Путин допустил гонку вооружений, если США выйдут из всех договоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после отказа США от всех договоров по контролю и ограничению вооружений у России не будет иного выхода, как возобновить гонку вооружений.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает РБК.
По словам главы Кремля, проблема наращивания военной мощи со стороны США "возникла не вчера".
"Теперь речь идет о договоре РСМД [о ликвидации ракет средней и малой дальности], непонятна судьба СНВ-III [договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружения", - заявил Путин.
Глава РФ добавил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос выхода США из ДРСМД на встрече в Париже.
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Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.
США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.
По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.
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