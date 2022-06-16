«Допустил фатальную ошибку». Путин пока не готов идти на уступки — Макрон

16 июня, 21:03
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Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Автор: Кристина Бердинских

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российский диктатор Владимир Путин допустил фатальную ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину.

Во время встречи с группой украинских журналистов в Киеве в четверг, 16 июня, корреспондентка НВ Кристина Бердинских спросила у французского лидера, верит ли он в то, что Путин может признать поражение России.

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Макрон ответил, что приложил много усилий, пытаясь не допустить начала полномасштабной войны, в том числе ездил в Москву и провел много времени с Путиным, «осознавая, что каждый новый этап, который он будет переступать, будет создавать нечто необратимое и с вашей, и с российской стороны».

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По мнению президента Франции, пока что Путин не готов на уступки, и украинцы, которые продолжают героически оказывать сопротивление, тоже «не готовы идти на какие-либо уступки», поэтому «момент для разговора о завершении и компромиссах еще не наступил».

«Я не знаю, каким будет этот конец… [так как] не знаю достаточно характер и темперамент Путина. Я вижу, что он допустил очень фатальную ошибку и поверг свою страну в историческую пропасть, поскольку атаковал соседа, нарушил границы, суверенитет и территориальную целостность. Ближайшие недели покажут, где предел возможного, но пока украинская армия должна решительно оказывать сопротивление, и мы будем ей в этом помогать», — заявил Макрон.

В начале июня президент Франции заявил, что с конца декабря проговорил с Владимиром Путиным около 100 часов. Во время брифинга в ходе визита в Киев 16 июня он объяснил, что хотел сохранить канал диалога с Россией, поскольку «однажды конфликт должен прекратиться и должны состояться переговоры». Макрон также сообщил, что всегда информировал президента Владимира Зеленского о контексте диалога.

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев. Тема визита – война и место Украины в ЕС

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Теги:   Владимир Путин Франция Переговоры с Россией Россия-Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

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