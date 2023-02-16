Путин допустил две решающие ошибки, поэтому война движется в правильном направлении — глава Минобороны Швеции

16 февраля, 15:27
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Пол Йонсон (Фото:Pontus Lundahl /TT News Agency via REUTERS)

Пол Йонсон (Фото:Pontus Lundahl /TT News Agency via REUTERS)

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон убежден, что российский диктатор Владимир Путин допустил две решающие ошибки, когда начал полномасштабное вторжение России в Украину.

«По моему мнению, Путин допустил две решающие ошибки. Во-первых, существенно недооценил Вооруженные Силы Украины и волю украинцев бороться и бороться настойчиво. А вторая вещь, которую он недооценил — это сплоченность между ЕС и НАТО. Это привело нас к движению в правильном направлении», — сказал он в интервью ЕП.

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Он напомнил, что Украина победила битву за Киев, Харьков, Херсон, отвоевала остров Змеиный.

Также глава шведского Минобороны подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать ее независимость и территориальную целостность.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 2022 год стал годом «удручающих неудач» для Путина.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Швеция Вторжение Война России против Украины

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