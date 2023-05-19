«Украина очень ослабила Путина». Российский диктатор должен молиться за Лукашенко, потому что новый фронт он не осилит — интервью с Вячоркой

19 мая, 16:08
NV Премиум
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Лукашенко и Путин в Москве, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Лукашенко и Путин в Москве, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Автор: Инна Марецкая

Украина очень сильно ослабила российского диктатора Владимира Путина, констатирует советник Светланы Тихановской, лидера белорусского демократического сопротивления Франак Вячорка.

Именно поэтому, убежден он, глава Кремля должен молиться за здоровье белорусского узурпатора Александра Лукашенко. Ведь, предполагает он, любое изменение в Беларуси — это дестабилизация ситуации, открытие нового фронта. А Путин, по мнению советника Тихановской, не сможет вести успешную войну против Украины и одновременно решать политический кризис 10-миллионной Беларуси.

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Что со здоровьем Лукашенко и кто в случае его смерти возглавит Беларусь — Тихановская или ставленник Путина, Вячорка рассказал в интервью Radio NV.

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