«Царь должен быть в гневе». Почему окружение Путина не устранит его и что изменится в РФ после закрытия Instagram — российский журналист 14 марта, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Центр Москвы, Россия, 1 ноября 2021 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Украина успешно сопротивляется российскому нападению уже 19-й день, а РФ становится все более изолированной страной.

Радио НВ узнало у российского журналиста Михаила Фишмана, кто будет отвечать перед диктатором Владимиром Путиным за провал России в войне, может ли Украина воспользоваться этой внутренней нестабильностью и как отреагирует население на исчезновение иностранных компаний и блокировку соцсети Инстаграм.

— После провалившегося первого этапа войны появилась информация, что начались репрессии в пятом отделе ФСБ, который отвечал за это направление. Также есть информация, что якобы вызывали министра обороны Сергея Шойгу на «ковер» к Путину. Насколько это может быть правдой?

— К сожалению, это подтвердить невозможно, но звучит достаточно правдоподобно. Путин понимает, что все пошло не так, как он рассчитывал. Пора начинать понимать, кто же в этом виноват? Кто его подставил? Кто не обеспечил победного марша в течение трех дней, как его представляли в Кремле, когда начинали эту войну?

Логично, что должны быть какие-то разбирательства с внешней разведкой или с ФСБ, потому что, а где результат их работы?

Очевидно, что должны начаться какие-то репрессии в отношении военных. Мне кажется, со стороны Кремля и Путина. Трудно утверждать, будет это Шойгу или какие-то генералы второго ранга. Я бы не исключал, что и сам Шойгу может попасть под раздачу. И глава генштаба [Валерий] Герасимов. Этого всего нельзя исключать. Вряд ли прямо сейчас, но сомнений нет, что Путин должен быть в гневе и абсолютно возмущен тем, что картина, которую ему докладывали, оказалась совершенно не соответствующей реальности.

— Эта внутренняя грызня, которая неизбежно должна была начаться, выгодна Украине?

— Я бы не назвал это грызней. Это конкретное недовольство Путиным: картинка, которая у него была в голове, никак не совмещается с реальностью. Он должен как-то на это реагировать. Но это не грызня, это он пытается уложить обстоятельства в своей голове.

Украина не проиграла войну — это ее важнейшее достижение на сегодняшний день.

— Существует еще версия, что Путина подставили военные. Очевидно, что ему давали неправильные разведданные, прогнозы. Может ли быть в окружении Путина человек с президентскими амбициями?

— Нет. Я, честно говоря, такую картину на сегодня не могу себе представить. Не вижу картину, в которой строится заговор внутри окружения. Оно настолько слабое, безвольное и специально подобрано таким образом — 20 лет шла эта работа. Мне кажется, в этом смысле Путин защищен лучше Сталина в свое время.

Вы видели историческое заседание совета безопасности, как дрожали руки у тех, кто там выступал? Как они, боясь сказать не то, что от них хотят услышать, исправляли ошибки в прямом эфире. Не в прямом эфире, в записи.

— В записи это оставили. Это был характерный момент. Имеется ввиду, что могли отредактировать какие-то огрехи, но все же оставили.

— Оставили, чтобы показать, кто главный, а кто на посылках. Чтобы было понятно, что есть только один царь, одна голова все решает, а все остальные ей прислуживают.

— Как так получилось, что в его окружении нет человека с амбициями? Нет человека, который хочет представить какое-то альтернативное будущее для России.

— 20 лет Владимир Путин этим занимается. В 2007 году он уходил с поста президента и поставил вместо себя преемника. Выбирал между Сергеем Ивановым (тогда он был вице-премьером по промышленности) и Дмитрием Медведевым. Считается, что Иванов не прошел этот кастинг, потому что слишком демонстрировал свои амбиции. Хотя это было совсем незаметно. Поэтому Медведев оказался преемником, президентом и уступил потом. Представьте себе, Путин провернул спецоперацию, в которой президент страны уступил ему свой пост. Вот, чего он уже успел добиться. Это было почти 10 лет назад.

С тех пор его диктатура только укрепилась, страх перед ним вырос в разы. Конечно, там люди боятся дышать, когда проходят мимо него. Они испытывают физический страх, находясь с ним в одном помещении, когда он поднимает на них глаза.

У Путина есть недостатки, есть достоинства; есть то, что он умеет делать, и то, чего он не умеет делать. То, что он умеет делать, — это вербовать и работать с людьми. Это его главный навык, благодаря которому он удерживается на троне. И именно благодаря ему он окружил себя людьми, которые не в состоянии не то, чтобы подумать о том, как поднять на него руку, но даже просто возразить ему хоть в чем-нибудь.

— В России нет альтернативного либерального кандидата? Алексей Навальный сидит в тюрьме. Несколько тысяч человек выходили на антивоенные протесты. Кто смог бы возглавить эти протесты?

— Навальный, как мы понимаем, неслучайно сидит в тюрьме, не случайно был отравлен в августе 2020 года. После того, как Путин начал эту войну, теперь совершенно иначе выглядит то, что произошло с Навальным.

В конце прошлого года корреспондент ВВС Петр Козлов спрашивал у Путина: «Что такого случилось в 2021 году, что все превратились вдруг в иностранных агентов, что Мемориал уничтожен, что вокруг все закрыто на основании того, что это экстремистская деятельность?». Не помню, что Путин ответил. Важно, что теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Конечно, это была подготовка к войне.

Навальный по-прежнему остается лидером, тут сомнений нет.

— Кто отвечает в России за этот креатив, за букву Z? Во-первых, это свастика. Во-вторых, это Z из немецкого слова Nazi. Почему латинская буква, а не русская? Почему вдруг настолько беззастенчиво можно использовать реально нацистские символы?

— Не могу вам сказать. У меня нет дополнительных знаний, а моих представлений об устройстве власти недостаточно для того, чтобы понимать, как эта система работает прямо сейчас.

Эти команды, конечно, исходят из Кремля. Но кто изначально это придумал, я вам так сходу не скажу. Кремль управляет пропагандистским содержанием — как построиться, как показать по телевизору, какие поступают указания губернаторам, как они дальше у себя это пускают.

— Все около либеральные и либеральные медиа были закрыты. Правильно ли я понимаю, что россияне не заметили их исчезновения?

— Протестов не было, но это не значит, что никто не переживает их уход. У Дождя были миллионы зрителей. У моей программы были миллионы зрителей, у Эхо Москвы тоже много.

Конечно, это были значимые источники информации для большой части российского общества. Это абсолютно очевидный факт. Люди, которые смотрели Дождь, очень остро ощущают эту потерю. Я знаю это не только по тем сообщениям, которые получаю в своем мессенджер, но и просто потому, что я понимаю, как чувствует себя человек в России, который слушал и смотрел Дождь, а теперь лишен этой возможности.

— Есть ли у вас объяснение, почему именно потеря Инстаграма вызвала такое расстройство среди россиян?

— Инстаграм гораздо более укоренен в России, чем Фейсбук. Неслучайно роскомнадзор разослал успокаивающее письмо всем гражданам России о том, что «не волнуйтесь, мы думаем над заменами».

Инстаграм — это источник дохода для сотен тысяч людей. Это действительно абсолютно аполитичная [аудитория]. Люди за последние несколько лет добились успеха благодаря Инстаграму. Их все устраивает. И вдруг им сказали: «Извините, до свидания». Конечно, это огромная проблема.

Фейсбук закрыть [легко] - там сидит политизированная либеральная тусовка еще с начала 2010-х, на нее всем наплевать. А вот люди, которые в Инстаграме сидят, — это другая аудитория. Когда [соцсеть] отключают, даже если я не делаю бизнес в Инстаграме, если это не источник моего дохода, если я просто в нем сижу, то я понимаю, что что-то сильно не так.

— Сделает ли отключение эту аполитичную публику политизированной? Станут ли они задумываться, что, может быть, что-то не так с страной?

— Безусловно, в этом нет никаких сомнений. И санкции, и курс доллара по 115−120 рублей, и закрытие Макдональдса, и закрытие всех остальных брендов и магазинов, подорожание стирального порошка на 40% безусловно будут восприняты именно в политическом контексте.

А дальше люди будут взвешивать. Во-первых, страшно: всем понятно, под кем они живут, кто они в этой системе власти. Все прекрасно знают, что они подданные и крепостные по сути. Дальше это вопрос сочетания страха, возмущения, попытки построить какую-то перспективу и будущее, солидарности (в том виде, в каком она существует — безусловно, не на уровне, на котором она есть в Украине). Это абсолютно новая реальность, в которой люди будут искать новые точки опоры и, конечно, думать о том, что с ними происходит и почему. Другое дело, к каким выводам они придут.

— Есть теория, что уход западных брендов и закрытие Инстаграма в большей степени коснется больших городов, которые пользовались благами цивилизации. А широкие российские массы привыкли жить в бедности и, вероятнее всего, ни на какую политизированность это не повлияет. Видите ли вы в этом противоречия?

— Широкие массы живут в городах, а не в деревнях в России. Неверное представление о том, что устойчивость режима определяется жителями из сельской глубинки. Это не так. Это такой пропагандистский штамп.

История России творится в больших городах прежде всего. Понятно, что Москва — самый либеральный город, государство в государстве в этом смысле. Но мы видели, что происходило: почва для протестов уже давно готова. Мы помним, что происходило в Хабаровске летом 2020 года. Какие силы тратит теперь Владимир Путин на то, чтобы подавить протесты. Такого количества арестов, как с 2020 года, не было в России никогда.

Конечно, есть аудитория, которая готова просто сидеть, и ее как все устраивало, так и будет устраивать. Она просто ориентируется на власть, независимо ни от чего.

Есть часть общества, которая воодушевлена тем, что происходит в мире. Не верю, что она хоть как-то сопоставима с тем сегментом общества, которая поддержала аннексию Крыма восемь лет назад. Точно несопоставима.

Но всегда есть часть общества, которая, кроме того, что она лояльна к власти, в целом настроена позитивно по отношению к насилию. Ей нравится война. Такие люди точно есть.

У меня по-прежнему нет сомнений и противоречий, что в целом российское общество будет мучительно думать о том, что с ним происходит.

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