Путин должен быть привлечен к ответственности, иначе история будет повторяться — премьер Эстонии 17 февраля, 21:25 Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления, иначе в будущем агрессия может повториться, убеждена премьер Эстонии Кая Каллас.

Об этом сообщает Spiegel.

Каллас отметила, что Международный уголовный суд в Гааге может судить Путина за военные преступления, но не за агрессию против Украины. Для этого нужен отдельный суд.

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Действия Международного уголовного суда в отношении Путина пока невозможны, в частности, потому, что ни Россия, ни Украина не являются договорными сторонами Римского статута, который является правовой основой этого суда.

«Важен сам посыл: вам это с рук не сойдет. Вы понесете ответственность», — сказала она.

По словам Каллас, «если агрессия окупается», а преступники не несут ответственность за свои действия, это может стать стимулом для других агрессоров.

«Если агрессоры или потенциальные агрессоры где-либо в мире поймут, что с вами ничего не случится, если вы это сделаете, то это серьезная проблема для безопасности всего мира, а не только Европы», — сказала она.