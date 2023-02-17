Путин должен быть привлечен к ответственности, иначе история будет повторяться — премьер Эстонии
Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления, иначе в будущем агрессия может повториться, убеждена премьер Эстонии Кая Каллас.
Об этом сообщает Spiegel.
Каллас отметила, что Международный уголовный суд в Гааге может судить Путина за военные преступления, но не за агрессию против Украины.
Действия Международного уголовного суда в отношении Путина пока невозможны, в частности, потому, что ни Россия, ни Украина не являются договорными сторонами Римского статута, который является правовой основой этого суда.
«Важен сам посыл: вам это с рук не сойдет. Вы понесете ответственность», — сказала она.
По словам Каллас, «если агрессия окупается», а преступники не несут ответственность за свои действия, это может стать стимулом для других агрессоров.
«Если агрессоры или потенциальные агрессоры где-либо в мире поймут, что с вами ничего не случится, если вы это сделаете, то это серьезная проблема для безопасности всего мира, а не только Европы», — сказала она.