В Кремле говорят, что Путин договорился с Эрдоганом о частичной оплате за российский газ в рублях 6 августа, 10:48 Путин и Эрдоган встретились в Сочи 5 августа (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

В Кремле заявляют, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа договорился о частичной оплате за российский газ в рублях. В Анкаре эту информацию не комментировали.

Как сообщает российское пропагандистское СМИ РБК, о частичной оплате за газ в рублях сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в частности, для развития наших денежно-финансовых отношений», — сказал путинский чиновник.

Видео дня

Он добавил, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана были достигнуты «очень важные решения, выводящие наши экономические отношения на новый уровень».

Турецкая сторона информацию о частичной оплате газа в рублях не подтверждала. В то же время, как пишет Anadolu, во время встречи в Сочи Путин и Эрдоган обсудили работу Турецкого потока и вывоз зерна из Украины.



Президент Турции отметил, что нынешняя встреча имеет «особую значимость в контексте обозначения роли, которую играют Турция и Россия в регионе», сообщает издание. Эрдоган отметил, что в Сочи "предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества".

"Я имею здесь в виду вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", - сказал Эрдоган.

Путинский шантаж. Что известно о требовании платить за российский газ в рублях

После начала полномасштабной войны РФ против Украины российский диктатор Владимир Путин усилил начавшуюся еще осенью газовую войну против ЕС. 23 марта он поручил перевести расчеты за поставку газа в так называемые «недружественные страны» в рубли. Своим указом Путин призвал компании из таких стран, прежде всего европейских, открывать в Газпромбанке два счета — один в евро и один в рублях — и предусматривал, что платежи за газ не будут рассчитываться, пока евро не будет конвертирован в рубли.

Сначала лидеры стран ЕС отвергли требования Путина платить за российский газ в рублях. Кроме того, страны Большой семерки договорились отклонить требование России платить за импорт ее энергоносителей в рублях.

31 марта Путин заявил, что если расчеты не будут производиться в рублях, экспорт газа будет прекращен. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в ответ на это заявил, что Евросоюз «не подвергнется шантажу России», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата российского газа в рублях будет обходом санкций.

Требования Путина платить за газ в рублях разделили страны-члены ЕС, отмечая особо острую зависимость некоторых стран от российского импорта. Так одни страны разрешили компаниям платить по новой схеме, другие отказались.

Тем, кто однозначно отказался и у кого подошел срок платежа, Путин перекрыл газ. Так 27 апреля российский Газпром остановил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Как пишет Bloomberg, в итоге руководство ЕС согласовало план покупки российского газа, который позволит избежать нарушения санкций и одновременно удовлетворит требование Путина по поводу оплаты в рублях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.