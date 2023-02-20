«Вообще не знаю, на что он надеется». Путин продолжает делать ошибки — Байден 20 февраля, 14:09 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден в ходе визита в Киев заявил, что Владимир Путин хотел, чтобы Запад был разделен в вопросе поддержки Украины. По его словам, диктатор продолжает совершать ошибки.

«Путин хотел, чтобы Запад был разделен. Рассчитывал на то, что мы не сможем обеспечить единство стран-членов НАТО, что не сможем обеспечить единство в помощи Украине», — сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

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По словам главы американского государства, Путин надеялся, что единство будет недолгим, а «теперь, наверное, он на это не надеется».

«Вообще не знаю, на что он надеется. Но он продолжает делать ошибки», — добавил Байден.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу. Его ждали в Польше, однако Байден появился в Киеве — это его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

