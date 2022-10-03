Путин необычайно быстро признал проблемы с мобилизацией: британская разведка объяснила почему 3 октября, 09:08 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

По данным британской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин чрезвычайно быстро признал проблемы с объявленной им в России «частичной» мобилизацией.

В сводке в Twitter ведомство напоминает, что 29 сентября Путин обратился к своему Совету национальной безопасности по поводу «частичной мобилизации» и сказал, что «во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их».

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«Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны», — говорится в сообщении.

В то время, как призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, изо всех сил пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

