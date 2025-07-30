Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Японии, 28 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Дипломат, бывший посол в США и Франции Олег Шамшур в эфире Radio NV — о том, как будет действовать российский диктатор Владимир Путин во время 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.

Олег Шамшур дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

Очевидно, мы можем увидеть какие-то псевдоинициативы от Путина, которые могут быть чем-то… Знаете, когда выпускаются средства радиолокационной войны, обманки. Не ракета летит, а выпускают что-то похожее на ракету, то есть что-то такое очень иллюзорное, аморфное.

Я не исключаю, что мы и от Путина это увидим.