«Не до конца разозлить Трампа». Какие «обманки», «псевдоинициативы» применит Путин в течение 10 дней ультиматума и чем все закончится — Шамшур

30 июля, 13:51
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Японии, 28 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Дипломат, бывший посол в США и Франции Олег Шамшур в эфире Radio NV — о том, как будет действовать российский диктатор Владимир Путин во время 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.

Олег Шамшур

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

Очевидно, мы можем увидеть какие-то псевдоинициативы от Путина, которые могут быть чем-то… Знаете, когда выпускаются средства радиолокационной войны, обманки. Не ракета летит, а выпускают что-то похожее на ракету, то есть что-то такое очень иллюзорное, аморфное.

Я не исключаю, что мы и от Путина это увидим.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   США Владимир Путин Россия-США Дональд Трамп Война России против Украины Радио NV ультиматум

