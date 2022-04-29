Путин заявил президенту Индонезии, что посетит саммит G20 29 апреля, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Саркастическое изображение Владимира Путина на одном из зданий в немецком Кельне (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что примет участие в саммите Большой двадцатки в ноябре. Обращение Видодо опубликовано на сайте секретариата Кабинета министров Индонезии.

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В сообщении сказано, что вечером 28 апреля Видодо поговорил по телефону с Путиным. Диктатор рассказал ему о «переговорном процессе между Россией и Украиной», а президент Индонезии подчеркнул важность немедленного прекращения войны и заявил, что его страна «готова внести свой вклад в усилия по достижению мира». Путин поблагодарил его за приглашение на саммит G20 и сказал, что посетит его.



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Видодо также сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 апреля обсуждались просьбы о военной помощи. По его словам, индонезийская конституция и принципы внешней политики «запрещают поставку оружия другим странам», но Индонезия готова оказать гуманитарную помощь.

Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20. Глава украинского государства поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для российского диктатора Владимира Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.



Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.



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