Путин будет рад принять Большую семерку в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будет рад проведению саммита Большой семерки в Москве. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не решили оставить группу, в какой-то момент наши коллеги отказались приехать в Россию по известным причинам (Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма – прим. ред.). Пожалуйста, мы будем рады видеть всех здесь в Москве", – сказал Путин журналистам на брифинге в китайском городе Циндао.

Кроме того, Путин добавил, что встреча возглавляемой Россией и Китаем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой он участвовал в Китае, опередила семерку. Последняя в настоящее время включает США, Канаду, Японию, Великобританию, Италию, Францию ​​и Германию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не стремилась вернуться в Большую восьмерку и сосредоточена на других форматах международного сотрудничества, где разделяют ее подходы.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал вернуть Российскую Федерацию в G8.

В первый день саммита страны ЕС не поддержали Трампа в вопросе возвращения России в клуб.

Позже стало известно, что Трамп приказал представителям США не подписывать коммюнике по итогам саммита Большой семерки, о согласовании которого заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.