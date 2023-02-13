Отбывание наказания Путина Украина должна взять на себя — Огрызко 13 февраля, 16:00 Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что российский диктатор Владимир Путин должен отбывать наказание за свои преступления в Украине (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Руководитель Центра исследования России и министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что отбывание наказания российского диктатора Владимира Путина после приговора международного трибунала Украина должна взять на себя.



«Мне кажется, что где бы этот суд ни состоялся, отбывание наказания Украина должна взять на себя для того, чтобы украинцы могли приходить, возможно, даже в специально построенный некий карцер, где смогут выразить свое отношение к этому подонку», — сказал Огрызко в эфире Radio NV.

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26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.



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19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.



Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.