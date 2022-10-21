Решения G20 не повлияют на ход войны в Украине, но все работают над изоляцией Путина на саммите — Кулеба 21 октября, 08:07 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на предстоящем саммите G20 не могут быть приняты никакие решения, которые могли бы серьезно повлиять на ход войны в Украине.

В эфире телемарафона он сказал, что участники саммита работают над тем, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин чувствовал себя максимально изолированным.

«Там будут другие вопросы обсуждаться, но то, что важно именно для нас непосредственно с точки зрения войны — это решается в других местах. Вопросы решаются на поле боя», — отметил глава украинского МИД.

Видео дня

Комментируя возможный формат участия в саммите президента Владимира Зеленского и возможные контакты иностранных лидеров с Путиным, Кулеба заявил, что «все это в работе», поэтому он пока не будет вдаваться в детали.

По его словам, несколько месяцев назад перед встречей министров иностранных дел стран G20 проводилась «очень большая и скрупулезная работа» по поводу того, как провести ее таким образом, чтобы даже в таком формате Россия чувствовала себя максимально изолированной и не могла серьезно влиять на качество принимаемых решений.

«Именно такая работа продолжается и сейчас в контексте проведения саммита G20, то есть каким образом сделать так, чтобы Путин чувствовал себя максимально изолированно и чтобы они (РФ — ред.) не могли деструктивно влиять на те решения, которые будут приняты на саммите G20», — добавил он.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

