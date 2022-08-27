«Их подстерегает смертельная опасность». РФ и дальше будет пытаться уничтожить руководителей Украины — Портников 27 августа, 08:11 Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль и Михаил Подоляк на кадре видеообращения Зеленского, опубликованного 25 февраля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Радио НВ подчеркнул, что Россия и дальше будет пытаться физически уничтожить руководителей Украины.

«Мы не знаем, выживет ли физически украинское политическое руководство во время этой войны, потому что мы понимаем, что Владимир Путин и его банда будут делать все возможное для физического уничтожения Владимира Зеленского и других украинских руководителей. Их подстерегает смертельная опасность. И, возможно, во время этой войны будет еще немало апокалиптических событий, о которых можно только догадываться», — заявил Портников Радио НВ.

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В середине августа издание The Washington Post сообщало, что Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить «если понадобится».

18 июня Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ на президента Украины Владимира Зеленского было совершено пять покушений.

Еще в марте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на президента Украины Владимира Зеленского было совершено уже более десяти попыток покушения.

Также в марте советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский со ссылкой на украинскую разведку также сообщал, что боевики российской частной военной компании Вагнера хотели убить президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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