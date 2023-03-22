Посол Германии подтвердила, что Путина арестуют, если он приедет в страну 22 марта, 14:05 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин будет арестован, если он приедет в Германию, подтвердила немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен.

«Если Путин появится на немецкой территории, он точно будет арестован», — сказала Фельдгузен на брифинге в среду, 22 марта.

Она напомнила, что Германия является участницей Римского статута, так же как и более 120 государств мира.

Видео дня

«Путину будет очень сложно ехать в командировку в эти государства», — добавила посол.

Как заявила дипломат, Германия считает, что ордер был выдан вовремя.

Ранее о том что Путина арестуют в случае приезда в Германию, заявлял Министр юстиции страны Марко Бушманн.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

Инфографика: NV