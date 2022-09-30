«Путин — большое зло». Хатия Деканоидзе — об обеспокоенности грузин 500 тыс. россиян и Лукашенко в непризнанной Абхазии. Интервью 30 сентября, 14:11 Эксклюзив НВ Хатия Деканоидзе (Фото:Khatia Dekanoidze/Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин — большое зло, уверена оппозиционная депутатка грузинского парламента от блока Единое национальное движение Хатия Деканоидзе.

В интервью Радио НВ политик рассказала, как в Грузии воспринимают 500 тысяч приезжих россиян, которые убегают от мобилизации в РФ, а также о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, недавно посетившем Абхазию — псевдореспублику, которую Россия создала на оккупированных территориях Грузии.

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— По разным оценкам на территорию Грузии уже выехало около 300 тысяч россиян…

— 500 тысяч. С марта уже 500 тысяч.

— Какой план дальше?

— С марта въехало около 500 тысяч [граждан РФ], до 21 [сентября] — где-то 400−450 тысяч. Такая официальная статистика. Но уже после 21 сентября, после объявления о мобилизации, о плане Путина, уже где-то 70 тысяч. Я говорю о цифрах, которые являются официальными.

Сейчас Министерство внутренних дел говорит нам, что около 400 тысяч граждан Российской Федерации оставили свою страну и около 60 тысяч остались в Грузии. Честно говоря, я этому не верю, но самая главная проблема не в этом.

Самая главная проблема в том, что у правительства Грузии, которое пророссийское, нет плана сделать как-то так, чтобы такая волна [приезжих] не была проблемой.

Большинство грузин считает наоборот, что это проблема национальной безопасности, потому что наша страна оккупирована на 20%, а оккупант — это Россия. А то, что сейчас творится в Украине, то, что они вытворяют, — это же геноцид. Они (граждане Грузии — ред.) очень сильно обеспокоены.

Власть у нас абсолютно другая — олигархическая. Бидзина Иванишвили имеет очень хорошие отношения с российскими олигархами, которые уже санкционированы. Так что это очень большая проблема.

Что говорим мы, оппозиция? Я сегодня им говорила, объясняла, что надо закрыть, приостановить большой наплыв [россиян]. Надо, чтобы у них был четкий план, как они представляют дальнейшее развитие [ситуации]. Надо, чтобы понимали, что это большая проблема — иметь столько российских граждан в Грузии. Надо, чтобы их ограничили, чтобы они не смогли покупать квартиры, большую недвижимость, которая есть. Они купили где-то около 75 тысяч квартир, по-моему, если я не ошибаюсь. И надо, чтобы правительство признало это проблемой национальной безопасности.

К сожалению, этого не случилось. Они считают, что это не проблема.

Инфографика: НВ

Например, вы знаете, что [белорусский диктатор Александр] Лукашенко приехал в Абхазию. Беларусь тоже оккупирована и диктатор Лукашенко тоже позволяет стрелять с территории Беларуси. Все это показывает, насколько кокетство с Россией ничего не дает. Лукашенко — прокси Путина, уехал в Абхазию и собирается ее признавать.

Почему Грузия не считает, что это большая проблема? Потому что у нас власть, которая просто сосредоточена на защите Иванишвили, его финансового ресурса, а больше их ничего не интересует. Поэтому сейчас такая проблема стоит и будет, я думаю, еще большая проблема, когда будет еще больший наплыв [россиян].

— Зачем нужен был этот визит самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в Абхазию? Беларусь официально Абхазию не признавала, мы говорим об оккупированной Россией территории. Для чего это было?

— Что сейчас делает Лукашенко? Он же диктатор. Думаю, что он сейчас собирается признать Абхазию. Это ему сказал Путин, был очень четкий сигнал. В прошлом году он говорил, что не хочет санкций, поэтому не признает Абхазию. А сейчас уже все санкции [есть]. И самое печальное, что Грузия не присоединяется к международным санкциям.

Эта политика, которую сейчас [партия Иванишвили] Грузинская мечта ведет по отношению к России и Беларуси, абсолютно печальна для грузинского народа.

Почему грузинские власти так себя ведут? Потому что Бидзина Иванишвили не видит стратегического партнера в Украине, вот поэтому.

Самое хорошее решение, которое мы должны сейчас принять: вся оппозиция, грузинское сообщество и те люди, которые считают, что Путин — большое зло, что должны поменять власть. Это то, что я считаю нужным.

— В Кремле подпишут «договоры о вхождении новых территорий в состав России», фактически объявят об аннексии. Это по следам этих псевдореферендумов, которые прошли на временно оккупированных территориях Украины. Неужели грузинская власть не видит, какой может быть следующий шаг? Мы говорим об Абхазии и Южной Осетии, которые Россия может признать частью своей территории. Что будет дальше?

— Они понимают, но у них нет другого полномочия, у них такое задание от Иванишвили. Олигарх сказал, что сейчас они должны вести себя так и они ведут себя так. Они говорят, что мы «не даем повода России», а якобы для Путина какой-то повод нужен.

Самое важное то, что до 24 февраля Иванишвили как-то остался в какой-то зоне, где он играл и с Западом, и с Россией. А после того, что произошло в Украине, после российской агрессии, [проведена] уже очень четкая линия — он уже не может там играть.

Сейчас правительство Грузии занимает очень четкую позицию: хотя они говорят, что поддерживают Украину, но ничего не делают. Во-первых, открыто критикуют украинские власти и открыто критикуют тех людей (наших партнеров), которые хотят, чтобы Грузия поддерживала Украину. Говорят, что все те люди, которые хотят увидеть Грузию в Евросоюзе, хотят новой войны в Грузии. Наверное, это пропаганда, гибридная война и, к сожалению, грузинские власти являются частью гибридной войны.

— А были ли какие-то публичные заявления именно Иванишвили? Мы говорим об олигархе, который контролирует партию Грузинская мечта, которая находится сейчас у власти. Он контролирует сейчас Грузию.

— Были, но после того как Банк Швейцарии санкционировал его капитал — 600 миллионов, он написал большое письмо и обсуждал только свой капитал, больше ничего. И он говорил, что его санкционировали потому, что кто-то хочет войны в Тбилиси, в Грузии. Понимаете, это российская пропаганда. Больше никаких заявлений он не делает.

Но самое главное: он держит все под контролем — и Министерство внутренних дел, и прокуратуру, и судебную систему, парламент и абсолютно всех. Его партия — это люди, которые делают то, что слушают его. Это самое печальное. А самое печальное то, что он открыто говорит с [российским миллиардером Владимиром] Евтушенковым, обсуждает вопрос с зерном. Это было еще где-то в мае, по-моему.

— Мы видели акции протеста, которые проходили после того как, к сожалению, Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза. Они закончились. Как вы сейчас оцениваете протестный потенциал грузин?

— Думаю, что [есть] очень большой протестный потенциал, потому что 20 июня стояло около 150 тысяч человек. Они же никуда не ушли, не уехали.

Хотя вы знаете, какая очень печальная историческая новость? Она в том, что многие грузины уезжают и приезжают русские. Все население, наши граждане считают это самой большой проблемой.

Думаю, что есть протестный потенциал. Нужна активность. Думаю, что нужно работать с нашими партнерами. И я понимаю, что наши украинские партнеры и друзья тоже понимают, насколько важно санкционировать Иванишвили. Надо, чтобы все понимали, что Иванишвили, его власть — это не только проблема демократии для Грузии, но и проблема для всего региона.

— На Радио НВ коллеги разговаривали с Маргаритой Авхледиани, главным редактором грузинского издания JAM-news. Она делилась своим личным опытом, что шла пешком на работу и обратила внимание, что везде русская речь — в кафе, на улицах и т. д. И даже сказала о том, что сейчас в Тбилиси грузины чувствуют себя так, как будто бы они находятся в России. Какой ваш личный опыт по поводу засилья россиян в Грузии.

— Все грузины, особенно молодое поколение, ходят с украинскими флагами.

Например, когда я была в кафе, зашли, говорили по-русски, по-моему, граждане России; а зашли молодые грузины, несколько ребят, и стали петь украинский гимн, все говорят «Слава Украине!».

Вы должны понимать, что 95% населения Грузии (по последним опросам) считают, что то, что происходит сейчас в Украине, — это тоже наша война. И те, кто сейчас стоят на Ларсе, — граждане Российской Федерации — я и мы не считаем их беженцами. Они — люди, которые просто хотят убежать от мобилизации. И я думаю, что до сих пор большинство из них поддерживает Путина, просто для них [существует] риск.

90% населения понимают, что сейчас самое главное — поддерживать Украину. Молодое поколение в Грузии вообще не говорит по-русски, это важно понимать.