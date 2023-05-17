«Сдаться и что-то принести в клюве». Экс-спичрайтер Путина описал вероятную панику вокруг российского диктатора 17 мая, 15:32 NV Премиум Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Политолог, публицист и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV описал вероятную панику вокруг российского диктатора Владимира Путина.

Комментируя материал издания Washington Post о том, что Пригожин якобы вел переговоры с российской разведкой, Галлямов в эфире Radio NV не исключил, что такое возможно, сравнив нынешнюю ситуацию с попытками немецких силовиков вести ссепаратные переговоры с союзниками незадолго до окончательного поражения Германии во Второй мировой войне.

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«Хотя, конечно, я абсолютно не исключаю и другого — что это попытка украинских спецслужб дискредитировать Пригожина. То есть они почувствовали слабое место, где есть конфликт, и туда бьют. Это с технологической точки зрения оправдано», — добавил бывший спичрайтер Путина.