Путин больше всего боится потерять Крым — экс-посол США в России 2 сентября, 18:36 Майкл Макфол назвал самые большие страхи Путина (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Экс-посол США в России (2011−2014 гг.) Майкл Макфол считает, что российский диктатор Владимир Путин больше всего боится потерять Крым.

«Я думаю, что больше всего он [Путин] боится потери Крыма. Он боится переноса войны в Крым, в вашу страну, а не в его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны», — сказал Макфол в интервью Еспресо.TV.

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Он добавил, что неспособность Путина удержать Крым стала бы «угрожающим последствием для его режима».

Макфол также отметил, что Путин часто проявлял свою трусость.

«На Западе существует предположение, что Путин — это такой мачо, которого нельзя загонять в угол, потому что ему нужно пространство. Я абсолютно с этим не согласен. Путин не такой уж и отчаянный, как о нем думают», — говорит американский дипломат.

Он привел несколько примеров, когда на Путина давили, однако вместо эскалации он отступал.

В частности, в случае с походом главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина на Москву, когда Путин сначала в обращении призвал «уничтожить мятежников», а через несколько часов уже вел с ним переговоры.

Или когда Турция требовала от Путина прекратить использовать свое воздушное пространство для перегона самолетов в Сирию и в итоге сбила один из российских бортов.

«Путин много чего тогда наговорил, но в результате ничего так и не сделал», — отмечает Макфол.

Он также обратил внимание, что Путин в итоге не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, а отправил туда своего главу МИД Сергея Лаврова. Это, говорит Макфол, свидетельствует о том, что Путин боится Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на его арест.

«Мы не видим смельчака, который бросает вызов Западу — видим труса, который боится Запада. До нас должно дойти, что Путина бояться не стоит и что можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его», — отмечает дипломат.