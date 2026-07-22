Кремль больше не рассматривает возможность возвращения части оккупированных территорий Украины в рамках потенциального мирного соглашения и настаивает на полном захвате Донецкой области, пишет Bloomberg .

Об этом в среду, 22 июля, пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится силой полностью захватить Донецкую область. Кроме того, Москва планирует удерживать оккупированные приграничные районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферной территории.



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Источники заявили, что Путин отказался от каких-либо территориальных уступок после того, как в Кремле восприняли все более жесткую риторику США как свидетельство того, что неформальные договоренности, якобы достигнутые во время саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, потерпели крах.

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Как отмечают собеседники Bloomberg, позиция Кремля ужесточилась на фоне участившихся украинских ударов вглубь территории России — в частности, по Москве, — которые привели к повреждению нефтеперерабатывающих предприятий и дефициту топлива. Дополнительным фактором стало одобрение Трампом нового законопроекта о санкциях против России, предусматривающего введение пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Два собеседника агентства сообщили, что Москва готова вернуться к переговорам лишь после того, как полностью оккупирует Донецкую область. По их словам, Минобороны РФ заверило Путина, что эта задача может быть выполнена до конца года.

В то же время источник, близкий к Министерству обороны России, отметил, что многие военные считают такие сроки нереалистичными и прогнозируют полный захват Донецкой области не ранее 2027 года.

24 июня агентство Reuters обратило внимание на публичные заявления трех высокопоставленных российских чиновников, которые в течение трех дней начали обвинять США в нарушении «договоренностей», якобы достигнутых на Аляске в августе 2025 года во время встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Агентство напомнило, что после прошлогоднего саммита на Аляске Москва часто говорила о «духе Анкориджа» — этой фразой РФ обозначала представление о том, что тогдашний президент США Дональд Трамп якобы поддержал главное требование Кремля об отказе Украины от всего Донбасса, включая неоккупированные территории, в обмен на заморозку линии фронта на остальных участках.

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В то же время США никогда не подтверждали никаких договоренностей по итогам саммита; о них не объявлялось публично.

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «на Аляске не было никакого соглашения», а было лишь предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на эти слова с упреком.

28 июня российский диктатор Владимир Путин признал, что «в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей», и утверждал, что «компромиссы, которые обсуждались, как раз и были теми предложениями, которые были выдвинуты американской стороной нам».

8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре президент Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с диктатором Путиным, а также отметил, что оказывает сильное давление на главу Кремля.

«Мы оказываем очень сильное давление на президента Путина. Не думаю, что ему это нравится», — сказал глава Белого дома.

Однако 9 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Трамп не звонил Путину после саммита НАТО в Анкаре.