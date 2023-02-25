Не видят доказательств. Западные исследователи сомневаются, что Путин серьезно болен — СМИ 25 февраля, 16:52 Владимир Путин (Фото:Reuters)

Несмотря на большое количество слухов о серьезных заболеваниях российского диктатора Владимира Путина, ряд западных исследователей скептически относятся к этой информации, пишет Newsweek.

Издание отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину появилось много историй о возможных неизлечимых болезнях Путина (в частности, раке), которые приведут к прекращению его президентства. Это распространялось на основе анализа его пресс-конференций, публичных мероприятий и слухов. Однако обращение диктатора к Федеральному собранию РФ во вторник, 21 февраля, показало его желание продолжать войну.

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«Я глубоко скептически отношусь к тому, что у Путина есть какие-то проблемы со здоровьем, которые могут привести к его неизбежной смерти или потере дееспособности. Здесь много слухов, пропаганды и выдавания желаемого за действительное», — сказал журналистам профессор Марк Галеотти, директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, специализирующейся на России.

Также предполагалось, что у Путина развилась болезнь Паркинсона — прогрессирующее неврологическое состояние, вызывающее неконтролируемые движения. Особенно это обсуждали после появления видео, на котором Путин крепко держался одной рукой за стол.

Британский нейрогенетик Джон Харди считает, что у российского диктатора нет никаких признаков болезни Паркинсона, но он «не очень хорошо выглядит».



В свою очередь невролог из Лондонского университета К. Рэй Чаудхури отметил, что специалисты «не могут найти доказательств» паркинсонизма в том видео.



Newsweek напоминает, что здоровье Путина обсуждалось и до полномасштабной российской агрессии против Украины. В частности, еще в 2012 году из-за хромоты диктатора возникли слухи о возможных проблемах с его спиной.

Однако почетный профессор российской и европейской политики Ричард Саква из британского Университета Кента сказал журналистам, что серьезных доказательств болезней Путина нет.

«С ним всегда медицинская бригада, но это нужно с чисто профилактической точки зрения», — считает ученый.

Слухи о болезнях считает несерьезными и профессор Питер Ратленд, эксперт по современному российскому национализму, политике и российской экономике из Уэслианского университета (США, штат Коннектикут).

«Люди создают и распространяют эти фальшивые истории, потому что это увеличивает трафик. И даже если он болен, то его вылечат. И Ельцин, и Брежнев жили много лет с серьезными болезнями», — сказал Ратленд.



В начале ноября 2022 года слухи о болезнях Владимира Путина вспыхнули с новой силой. Это произошло после того, как британский таблоид The Sun написал, что якобы имеет побочное подтверждение заболеваний диктатора. Речь шла о ранней стадии болезни Паркинсона и раке поджелудочной железы.

В январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз сказал, что у Путина диагностирован рак. По его словам, диктатор болен «уже очень давно».