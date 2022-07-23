Болен ли Путин? Директор ЦРУ дал необычайно откровенную оценку здоровью российского диктатора — что она значит 23 июля, 10:05 Сюжет Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля проходила за столом, длинным до абсурда (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

На этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс дал необычайно откровенную оценку здоровью российского диктатора Владимира Путина. Она не совпадает с многочисленными слухами о болезнях хозяина Кремля.

CNN разбирался в том, что значит заявление Бернса.

Ироническое заявление Бернса

Путин "слишком здоров", заявил Бернс во время ежегодной конференции по безопасности Института Аспена.

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Как передает CNN, при этом он был достаточно осторожен, чтобы сделать оговорку об этом ироническом замечании, сказав, что оно не представляет собой «формальное суждение разведки».

Однако, когда Бернса прямо спросили, здоров ли Путин или его состояние здоровья нестабильно, он ответил: «Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров».

Пристальное внимание

CNN отмечает, что в слухи о здоровье Путина ходят уже давно, а его язык тела, речь и походка тщательно изучаются. Каждый раз, когда он не появляется публично несколько дней или немного оступается — как после приземления в Тегеране — это провоцирует волну спекуляций в стиле бульварной прессы о его физическом благополучии.

В материале говорится, что это следствие природы путинизма — постмодернистской диктатуры, в которой все вращается вокруг одного человека. Кремль приложил много усилий, чтобы создать впечатление, что только Путин решает проблемы в стране. Во время ежегодного кремлевского шоу российский президент буквально играет роль «главного латателя дыр». Он консолидировал власть, выстраивая систему так, чтобы она подчинялась прихотям и навязчивым идеям одного человека, примером чего может служить вторжение в Украину.

И так как у Путина нет преемника, Россия постоянно находится на пороге масштабного политического кризиса.

Кремль обычно высмеивает все спекуляции вокруг здоровья Путина. 21 июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин чувствует себя «хорошо» и «пребывает в добром здравии». Предположение о том, что это не так он назвал «мистификацией».

Решит ли смерть Путина все проблемы

CNN предполагает, что ироническое заявление Бернса в большей степени касается западных политиков, чем состояния Путина. Оно намекает на значительную склонность к принятию желаемого за действительное, когда речь идет о российском диктаторе.

Такое подход как бы предполагает, что самые сложные мировые кризисы просто испарятся, если с мировой арены исчезнет только один человек — Путин.

И это потенциально неправильное понимание России, говорится в материале. При этом не подвергается сомнению, что решение о вторжении в Украину Путин принял единолично, руководствуясь искаженным пониманием истории и имперскими амбициями. Также констатируется, что к конфронтации России и Запада привели личные обиды «одного человека», который сожалеет о распаде Советского Союза.

Однако CNN подчеркивает, что предполагать, что путинизм не выживет без Путина было бы «наивно». В качестве обоснования этой мысли в статье указывается, что через почти полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину и тяжелых потерь России на поле боя так и не возникло массового сопротивления призыву на военную службу. Также россияне, кроме нескольких тысяч арестованных за антивоенные протесты, смирились с экономическими последствиями новых санкций, наложенных на их страну за полномасштабное вторжение в Украину. По данным государственного социологического опроса ВЦИОМ рейтинги Путина с 24 февраля якобы даже выросли.

Также в статье говорится, что политика позднего советского Политбюро, основанная на консенсусе, все-таки привела к катастрофической войне в Афганистане в 1979 году.



Изоляция и тайны

Комментарий Бернса отражает сложности с пониманием Путина, который принимает решения непрозрачным для внешнего мира способом. Бернс упомянул о сужении круга доверенных лиц Путина. И во время пандемии изоляция Путина приобрела очень физическое измерение, что отражали его встречи с мировыми лидерами за столами, длинными до абсурда.

Чрезвычайное социальное дистанцирование Путина демонстрирует, как далеко Кремль готов зайти, чтобы защитить его физическое здоровье и любую информацию на эту тему.

Незадолго до вторжения президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля о проведении российского теста на COVID-19, сообщил Елисейский дворец. При этом там отказались комментировать сообщения СМИ о том, что Макрон не хотел, чтобы российские врачи получили его ДНК.

CNN предполагает, что окружение Путина пошло бы на то же самое, чтобы не давать никакой информации о его здоровье службе иностранной разведки.

«Любая надежда на перемены далека: если верить Бернсу и если ориентироваться на историю, Путин, скорее всего, никуда не денется, пока не достигнет пика Брежнева», — подытоживает издание.

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