С Путиным за границу ездит спецсотрудник, собирающий его фекалии в чемодан — СМИ 9 июня, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Alexander Nemenov / REUTERS)

Российского диктатора Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в РФ, сообщает Paris match.

Журналисты получили доказательства работы «специального» сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от косвенных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.

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По данным журналистов, спецсотрудник собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.

Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья.

Путин: история болезни

Уже несколько месяцев в СМИ появляется информация о том, что Путин болен раком.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

«Во-первых, дело может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии», — сказала она.

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