Саммиты НАТО, ЕС, Большой семерки. Путину сегодня могут врезать по яйцам — Климкин 24 марта, 03:28 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Запад понял, что российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить, а потому на предстоящих саммитах НАТО, ЕС, Большой семерки должны быть приняты решения, которые будут свидетельствовать о конце политики невмешательства в войну.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

«Запад проснулся и понимает, что Россию нужно остановить, иначе она обязательно пойдет вперед. Она как тот, кто зависим от наркотиков: без этого не может, потому что сколлапсирует. В конце концов эту силу необходимо показать. [Сегодняшние] саммиты – прекрасное время», – убежден Климкин.

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Накануне Путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. По мнению дипломата, это свидетельствует о том, что диктатор опасается результатов переговоров лидеров Запада.

«Он боится еще одной эскалации санкций, что это еще раз ударит по российской экономике и врежет, простите, по яйцам. [Россия] будет в сложной ситуации. Это наступит не завтра, но будет работать достаточно быстро. То есть от НАТО я ожидаю простых и понятных слов, что сейчас конец политики невмешательства и, если люди будут гибнуть, это моральная обязанность Альянса вмешиваться: не идти в прямой конфликт с российскими силами, но обеспечивать сохранение жизни людей», — добавил Климкин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетел в Европу, чтобы принять участие в саммите. Американский лидер встретится с лидерами Большой семерки и Евросоюза.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию Альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил, что это может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

В Североатлантическом альянсе пока нет консенсуса по поводу введения миротворческой миссии в Украину.

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