Саммиты НАТО, ЕС, Большой семерки. Путину сегодня могут врезать по яйцам — Климкин

24 марта, 03:28
Цей матеріал також доступний українською
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Запад понял, что российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить, а потому на предстоящих саммитах НАТО, ЕС, Большой семерки должны быть приняты решения, которые будут свидетельствовать о конце политики невмешательства в войну.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

«Запад проснулся и понимает, что Россию нужно остановить, иначе она обязательно пойдет вперед. Она как тот, кто зависим от наркотиков: без этого не может, потому что сколлапсирует. В конце концов эту силу необходимо показать. [Сегодняшние] саммиты – прекрасное время», – убежден Климкин.

Видео дня
Читайте также:
Украина ждет серьезных шагов от НАТО, ЕС и Большой семерки — Зеленский

Накануне Путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. По мнению дипломата, это свидетельствует о том, что диктатор опасается результатов переговоров лидеров Запада.

«Он боится еще одной эскалации санкций, что это еще раз ударит по российской экономике и врежет, простите, по яйцам. [Россия] будет в сложной ситуации. Это наступит не завтра, но будет работать достаточно быстро. То есть от НАТО я ожидаю простых и понятных слов, что сейчас конец политики невмешательства и, если люди будут гибнуть, это моральная обязанность Альянса вмешиваться: не идти в прямой конфликт с российскими силами, но обеспечивать сохранение жизни людей», — добавил Климкин.

https://www.youtube.com/watch?v=n9uWQmIeGy4

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетел в Европу, чтобы принять участие в саммите. Американский лидер встретится с лидерами Большой семерки и Евросоюза.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию Альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил, что это может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

В Североатлантическом альянсе пока нет консенсуса по поводу введения миротворческой миссии в Украину.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Евросоюз НАТО Большая семерка Джо Байден Павел Климкин Санкции против России Санкции США Запад Санкции Запада Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ