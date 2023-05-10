Путин пытался продемонстрировать «силу», но парад в Москве показал лишь его изолированность — CNN

10 мая, 07:26
Поделиться:
Диктатор Путин на параде в Москве (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин на параде в Москве (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая пытался продемонстрировать силу, но парад в Москве показал лишь его геополитическую изолированность, сообщает CNN.

В статье сказано, что в своей речи перед собравшимися Путин провел прямую линию между своим вторжением в Украину и жертвами Второй мировой войны.

В материале сказано, что в окружении оставшихся в живых ветеранов того, что в России до сих пор называют «великой отечественной войной», Путин выставил себя «спасителем и защитником ослабленной России», против которой выступают «глобалистские элиты» Запада.

Видео дня

При этом в материале указано, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев подчеркнул изоляцию Путина от Европы и Запада.

Читайте также:
Хроники «победобесия»: примеры российского абсурда к 9 мая и реакция соцсетей на самый убогий парад Путина

В то же время среди самых высокопоставленных гостей на праздновании 9 мая в РФ были диктатор, находящийся под санкциями ЕС Александр Лукашенко из Беларуси, Эмомали Рахмон из Таджикистана и династический лидер Сердар Бердымухамедов из Туркменистана.

CNN пишет, что неудачи, которые терпят российские войска в Бахмуте, не могут быть более резким контрастом по сравнению с пышностью и торжественностью на Красной площади.

«Этот факт наглядно продемонстрировал Евгений Пригожин, глава российского наемнического подразделения Вагнер, который в социальных сетях обрушился с критикой на военное руководство России», — подчеркнули журналисты.

Военный парад, состоявшийся во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал — министр обороны Сергей Шойгу, перекрестившийся перед выездом на площадь. Перед его началом выступил диктатор Владимир Путин, который повторил фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада.

Слушать его приехали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин 9 мая Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X