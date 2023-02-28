Действовал почти 13 лет. Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля, 17:45 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Во вторник, 28 февраля российский диктатор Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

