Путин расхвалил Маска и вступился за Трампа 12 сентября, 12:53 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин назвал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, а также заявил, что расследования против экс-президента США Дональда Трампа — «это преследование по политическим мотивам».

Заявление Путина о Маске прозвучало на фоне новостей о том, что Маск 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

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«Что касается частного бизнеса Илона Маска. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства», — сказал диктатор во время Восточно-Экономического форума во вторник, 12 сентября.

Также Путин заявил, что дела, начатые против Трампа, это якобы «преследование по политическим мотивам» и показывают «гнилость американской политической системы».

«Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы», — сказал он.

Диктатор добавил, что США не могут претендовать на то, «чтобы учить других демократии».

Дональду Трампу выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах.

Ранее ему, в частности, инкриминировали незаконное хранение секретных документов и фальсификацию отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.



Также ему выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.