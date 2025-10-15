Министр обороны США Пит Хегсет на заседании Североатлантического совета, которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

США ожидают, что страны НАТО будут покупать больше американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL .

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он сказал, что США во время второго президентства Дональда Трампа научились «активно применять мир через силу».

«Мир достигается, когда ты силен, а не когда ты используешь сильные слова или угрожаешь пальцем. Мир достигается, когда ты имеешь сильные и реальные возможности, которые уважают противники. И я верю, что именно это делает НАТО», — отметил Гегсет.

По его словам, на сегодня США ожидают, что больше стран приобретут еще больше оружия, чтобы обеспечить Украину для урегулирования российской агрессии.

«Я также хотел бы отметить исторический момент, когда может произойти много вещей, учитывая то, что президент смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке. Я думаю, что мир видит, что у нас есть президент-миротворец, который стремится к миру, поддерживая тех, кто стоит на стороне США и выступает за мир — именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Вот на этом сосредоточены наши усилия», — добавил глава Пентагона.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.