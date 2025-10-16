НАТО давит на страны, которые еще не присоединились к закупке американского оружия для Украины — Politico

16 октября, 12:11
Министры обороны США, Великобритании, Украины и Германии участвуют в заседании Рамштайн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В НАТО давят на страны, которые еще не присоединились к закупке американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL, сообщает Politico.

Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали выделить 2 миллиарда долларов в рамках четырех отдельных пакетов PURL.

По словам трех анонимных дипломатов НАТО, 15 октября Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия, среди прочих, были готовы окончательно согласовать пятый пакет.

Как отмечает Politico, высокий уровень поддержки также ставит тех, кто не внес вклад, таких как Великобритания и Франция, во все более затруднительное положение.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что всего 20 членов НАТО уже пообещали присоединиться к PURL.

«Существуют ожидания, что распределение бремени должно быть справедливым, и те, кто еще не взял на себя обязательства, должны это сделать», — отметил он.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что «справедливое распределение бремени — это то, чего мы все ждали».

«И, как уже неоднократно отмечалось сегодня, помощь Украине сегодня является гарантией безопасности и для нас», — подчеркнул Певкур.

По данным Politico, давление на страны, которые не присоединились к PURL, уже дает свои результаты.

Испания, которая возмутила союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО в июне, теперь оставила открытой возможность присоединения к PURL.

«Испания всегда будет частью решения проблем», — подчеркнула министр обороны Маргарита Роблес.

Старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Эд Арнольд считает, что для некоторых стран, таких как Великобритания, «проблема может быть бюджетной», учитывая ее значительную военную помощь Украине.

Однако для Франции, по его словам, «это, вероятно, политическая проблема», учитывая историческое нежелание страны тратить деньги на американское оборудование.

15 октября в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии состоялось 31-е заседание Рамштайн. В нем приняли участие министры обороны 50 стран, а также глава Пентагона Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте.

17 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США НАТО Война России против Украины Поддержка Украины военная помощь США

Поделиться:

