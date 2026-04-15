Заседание в формате Рамштайн в Берлине 15 апреля 2026 года (Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в среду, 15 апреля, ряд стран анонсировали дополнительные взносы по программе PURL.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

«Сегодня были определенные анонсы относительно новых взносов в PURL. PURL остается важным проектом для нас. И сегодня разные страны объявили новые взносы в PURL. И я хотел бы за это поблагодарить», — отметил Федоров.

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По его словам, взносы анонсировали Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва и Эстония.

15 апреля в Берлине состоялась 34-я встреча в формате Рамштайн. Она проходила на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

Физически в заседании приняли участие руководители оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Гили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Остальные участники присоединились онлайн.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) была создана летом 2025 года как механизм быстрой поставки Украине американского вооружения и технологий с помощью добровольных взносов стран-членов НАТО и партнеров.

26 марта газета Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что Пентагон рассматривает перенаправление ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток, поскольку война против Ирана истощает некоторые запасы американской армии.

Позже Марк Рютте заявил, что американское оружие, в частности системы ПВО и ракеты к ним, будет продолжать поступать в Украину в рамках механизма НАТО PURL, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.