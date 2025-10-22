Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, первые несколько миллиардов единиц оружия отправлены в Украину из США — они уже оплачены союзниками (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

По меньшей мере $2 млрд уже истрачены союзниками на закупки Украине американского оружия в рамках программы PURL.

Об этом 22 октября заявил генсек НАТО Марк Рютте, общаясь с журналистами в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Оружие на первые несколько миллиардов уже отправлено в Украину из США — оно оплачено союзниками. И, конечно же, европейцы активизируются, когда речь идет о гарантиях безопасности для Украины после долгосрочного перемирия или мирного соглашения. Но конечно, мы все молимся, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал он.

Инфографика: NV

Ранее, 21 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Италия заявила о готовности профинансировать закупку американского вооружения для Украины в рамках PURL.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности страны присоединиться к инициативе во время встречи министров обороны НАТО на прошлой неделе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.